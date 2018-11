Estorsione e corruzione, arrestati vertici della Conscoop: coinvolta una municipalizzata di Salerno

C'è anche una società municipalizzata del Comune di Salerno al centro di un’indagine, svolta dalla Procura di Forlì, che ha portato all’arresto di tre persone e ha coinvolto varie parti del territorio nazionale.

L’inchiesta

Oggi, al termine di una complessa e prolungata indagine per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, che ha interessato le province di Forlì-Cesena, Roma e Salerno, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotta dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, è stata eseguita - riporta Forlìtoday - un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale forlivese nei confronti di 3 indagati. Uno di loro è stato portato in carcere e due agli arresti domiciliari. Altre 5 persone sono state indagate a piede libero. I coinvolti, tra i quali vi sono i vertici di un importante consorzio di cooperative romagnolo, la Conscoop, di una municipalizzata salernitana e un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in estorsione continuata e aggravata, corruzione per l’esercizio della funzione, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e false informazioni al pubblico ministero. La vicenda nasce da alcuni lavori di metanizzazione eseguiti nel Sud Italia, nelle province di Napoli, a Terzigno, e a Salerno. Il presidente della Conscoop Mauro Pasolini è finito agli arresti domiciliari, così come il funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico, a Roma. Nei guai anche altri due collaboratori della galassia Conscoop: uno in carcere e un altro denunciato a piede libero. Altri indagati a piede libero sono nella municipalizzata del Comune di Salerno.

