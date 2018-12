Estorsioni e minacce all'imprenditore De Marinis: arrestati due fratelli, è caccia al complice

Due fratelli napoletani sono stati arrestati, questa mattina, dalla Polizia di Nocera Inferiore con l’accusa di tentata estorsione continuata e aggravata nei confronti di un noto imprenditore. La vittima è, infatti, l’ex presidente della Nocerina Giuseppe De Marinis, che, da anni, è finito nel mirino della criminalità organizzata.

L'operazione

L’indagine, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, è partita da alcuni inquietanti episodi verificatisi tra il gennaio 2017 e il febbraio 2018 ai danni dell'imprenditore che opera nel settore petrolifero. Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2017, infatti, davanti alla sua abitazione, situata nel comune di Nocera Inferiore, venne collocato un ordigno esplosivo che danneggiò il cancello carraio. Il 12 gennaio 2018, invece, vennero esplosi 9 colpi di pistola calibro 9, sempre contro la sua casa. Precedentemente la sua famiglia aveva subito una serie di minacce e intimidazioni: messaggi, telefonate ed invio di foto che avevano lo scopo di ottenere la restituzione di una ingente somma di denaro prestata dai due fratelli all’imprenditore nocerino, per un investimento in Spagna nel settore petrolifero (olii lubrificanti) nella zona di Algete (Madrid Esp) per un ammontare di circa 700 mila euro.

I poliziotti sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a risalire ai mandanti della tentata estorsione: tre uomini residenti in provincia di Napoli, già noti alla Polizia e legati agli ambienti criminali partenopei. Tutti gli indizi raccolti nel corso delle indagini ha permesso alla locale Procura di richiedere al Gip l’emissione di provvedimenti cautelari personali nei confronti dei tre facendo scattare l'operazione. Nelle prime ore di oggi gli Agenti di Polizia hanno fatto irruzione in tre abitazioni situate nei comuni di San Giorgio a Cremano (Na) e Ponticelli (Na) dove hanno arrestato due fratelli S.C (pregiudicato per vari reati) e A.C (con precedenti legati agli stupefacenti). I due, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e all’obbligo di dimora con braccialetto elettronico. E’ caccia al terzo complice.