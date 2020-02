Estorsioni, droga e truffe nella Valle dell'Irno: scattano arresti e denunce

Arresti, controlli e sequestri da parte dei carabinieri di Mercato San Severino e del Nucleo Cinofili di Sarno in alcuni comuni della Valle dell’Irno.

Gli arresti

Nelle ultime ore due pregiudicati sanseverinesi sono stati arrestati a seguito di una condanna a tre anni di reclusione con l’accusa di estorsione; altri due pregiudicati, originari della provincia di Napoli, sono stati denunciati perché ritenuti gli autori di una tentata truffa ai danni di un’anziana del posto. A Baronissi, invece, un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre un’altra persona è stata denunciata a piede libero poichè, nel corso di una perquisizione svolta all’interno della sua abitazione, è stata trovata in possesso di 2 grammi di cocaina e di munizioni illegali.

Le denunce e i rimpatri

Quattro cittadini, residenti a Siano, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione e spaccio di droga. Complessivamente, i militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro 27 grammi tra eroina e crack e segnalato un assuntore alla Prefettura. Non solo. Ma tre pregiudicati napoletani sono stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Salerno. Altri due cittadini sono stati denunciati perché trovati in possesso di coltelli pericolosi.

I controlli su strada

Numerosi anche i posti di blocco lungo le strade della Valle dell’Irno: trenta automobilisti sanzionati per violazioni al Codice della Strada; sette veicoli sequestrati perché privi della copertura assicurativa; quattro patenti ritirate a conducenti con indosso sostanze stupefacenti; infine i militari dell’Arma hanno rinvenuti due moto che, al termine degli accertamenti di rito, sono risultati rubati nelle città di Salerno e Avellino.