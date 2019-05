Estorsioni ai fiorai: arrestati 7 appartenenti al clan Cesarano, coinvolti anche 2 salernitani

Anche due salernitani, sono finiti in manette, stamattina, nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata. Un 49enne di Battipaglia e un 44enne di Salerno, infatti, sono stati condotti l'uno in carcere e l'altro ai domiciliari, come disposto dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A finire nei guai, 7 persone ritenute responsabili di estorsione e lesioni personali - con l'aggravante delle finalità e del metodo mafioso - perpetrate ai danni di imprenditori operanti nel “mercato dei fiori”, attivo tra i comuni di Castellammare di Stabia e Pompei, considerata l'area florovivaistica più importante del Sud Italia.

Il sistema

Come riportano i colleghi di Napolitoday, i commercianti al momento non confermano di aver avuto richieste, secondo gli investigatori proprio perché vessati e costretti all'omertà. Le somme venivano consegnate il 10 di ogni mese dagli imprenditori operanti. I commercianti che non pagavano venivano violentemente percossi. Gli indagati avevano appositamente creato una società di intermediazione trasporti allo scopo di avere il monopolio delle spedizioni di fiori, bulbi e vasellame. Dagli imprenditori la società era considerata 'l'agenzia delle gang' perché aveva imposto un rapporto di esclusiva commerciale sia per i trasporti che per lo scarico merci, anche in ragione della capacità intimidatoria.