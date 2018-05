Estorsioni in rete: aumento dei casi, numerosi salernitani tra le vittime

In crescita, le estorsioni in rete: secondo quanto riporta La Città, risultano circa una cinquantina i salernitani che hanno denunciato negli ultimi mesi ricatti on line da parte di donne dei paesi più disparati, rivolgendosi alla polizia postale. Il tutto comincia con la richiesta di foto e video da parte di donne pronte fin da subito a instaurare rapporti intimi con la vittima.

Il raggiro

A quel punto scatta la trappola: per il malcapitato di turno, infatti, scatta la richiesta di soldi per non divulgare foto e video o registrazioni via skype di contenuti "spinti". A cadere nella rete, anche un professionista di Salerno che sarebbe arrivato a sborsare circa 25mila euro prima di denunciare tutto alla polizia postale.