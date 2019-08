Eternit, fitofarmaci e rifiuti bruciati lungo il fiume Sarno: scatta la denuncia

Nuova importante operazione svolta dal Parco Regionale del Fiume Sarno insieme alle Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos del Nucleo Provinciale di Salerno.

Il blitz

I controlli effettuati qualche giorno fa hanno consentito di accertare e documentare lo stato di abbandono e degrado di un'area situata in Via San Valentino, a poca distanza dal mercato ortofrutticolo. Nel corso dell’ispezione sono stati scoperti ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi (eternit, guaine bitumose, contenitori di fitofarmaci) ma anche speciali non pericolosi (inerti di origine edilizia, materiali plastici, vaschette in polistirolo, rifiuti ferrosi, beni durevoli dismessi) abbandonati lungo l'argine e nell'alveo del Rio Santa Marina.

Il commento

“Una situazione resa ancora più grave dal loro sistematico incendio da parte di criminali senza scrupoli che - denuncia il sindaco Giuseppe Canfora - distruggono un bene comune per ignoranza e mancato rispetto delle Regole del buon vivere. Una circostanza ancora più grave se si pensa all'impegno dell'Amministrazione Comunale e della Sarim che effettuano il ritiro porta a porta proprio per contrastare tale fenomeno”. Immediata la denuncia dell'Ente Parco all'Autorità Giudiziaria per “poter attivare ulteriori e più puntuali controlli finalizzati ad identificare i responsabili di tale scempio e i proprietari dei fondi agricoli limitrofi”.

