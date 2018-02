Evade i domiciliari: arrestato in nottata un giovane accusato di furto

E' stato arrestato per evasione, N.R., classe 1986, nella notte trascorsa, a Salerno, dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia.

L'arresto

Il giovane è stato sorpreso in via Carlo Liberti, lontano dalla propria abitazione, dove stava scontando la detenzione domiciliare per furto aggravato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso questi Uffici in attesa del rito direttissimo.