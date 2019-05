Va al bar mentre è ristretto ai domiciliari: un arresto a San Giovanni a Piro

Carabinieri in azione, ieri, a San Giovanni a Piro, dove è stato arrestato il pregiudicato 53enne I.G., per evasione. Finito ai domiciliari con l'accusa di lesioni gravissime, il 53enne non ha inteso rinunciare ad un drink al bar.

Il blitz

I militari, non trovandolo a casa, lo hanno rintracciato e messo in manette in flagranza del reato. Confermata, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari.