Evade dai domiciliari: 31enne arrestato nel quartiere Carmine

Nella giornata di ieri un 31enne salernitano, C.V. le sue iniziali, sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di una condanna da parte dell’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina e lesioni, è stato fermato fuori dalla sua abitazione dagli agenti della Polizia di Stato della “Sezione Volanti” della Questura di Salerno.

Il caso

I poliziotti, mentre attraversavano il quartiere Carmine, hanno riconosciuto l’uomo mentre si trovava per strada. Dunque il 31enne è stato tratto in arresto perché accusato di evasione dagli arresti domiciliari e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto.