Viola i domiciliari per recarsi al Pronto Soccorso: condannato 58enne di Sarno

Per recarsi in ospedale evase gli arresti domiciliarI. E i medici, dopo averlo visitato, non riscontrarono alcuna patologia grave da costringerlo a violare il misura cautelare a cui era sottoposto. Per questo la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna inflitta, già in Appello, ad un 58enne di Sarno.

Il caso

L'uomo, attraverso il suo avvocato, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte per far valere la sua posizione. Ma già in secondo grado i giudici avevano spiegato che, al termine del controllo medico effettuato presso il pronto soccorso dell’ospedale Martiri del Villa Malta, fosse emerso che l'imputato “non era affetto da alcuna patologia che potesse metterlo in allarme; per altro verso, come si fosse recato al nosocomio un'ora dopo l'accertamento dell'evasione, di tal che risultava plausibile che egli si sia ivi recato nel maldestro tentativo di far credere che la trasgressione, ormai accertata, fosse dipesa da un'esigenza di salute”. Di qui la conferma della condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.