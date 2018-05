Viola gli arresti domiciliari a Campagna: 47enne finisce in carcere

Ha violato i domiciliari e quindi è stato denunciato un 47enne pregiudicato, a Campagna. Ieri, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto l'uomo di origini rumene, in esecuzione del decreto di sospensione cautelare di misura alternativa alla detenzione.

Il blitz

Già sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi dalla propria abitazione dalle 9 alle 23 per una condanna a 3 anni per danneggiamenti e gestione non autorizzata di rifiuti, il 47enne è stato denunciato giovedì per evasione, non essendo stato trovato in casa durante un controllo effettuato alle ore 23.30. Così, è stato emesso un decreto di carcerazione: il rumeno è stato condotto nella casa circondariale di Salerno.