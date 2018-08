Fugge dai domiciliari, poi ruba un'auto: fermato 15enne a Sala Consilina

Un ragazzino di appena 15 anni, di origine romena, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Sala Consilina.

L'inseguimento

Il giovane, lo scorso 11 agosto, è fuggito da una comunità per minorenni situata a Caserta. Si è diretto a Battipaglia dove, il 13 agosto, ha rubato un’automobile (Fiat Panda). In mattinata è stato intercettato in un’area di servizio di Sala Consilina situata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dopo aver fatto rifornimento carburante senza pagare. Di qui l’inseguimento con i carabinieri che sono riusciti a fermarlo sulla Bussentina. Il minore, la sua famiglia è residente in provincia di Salerno, è accusato di evasione, furto, ricettazione e guida senza patente. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, il minore è stato tradotto presso l’istituto penale per minori di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni.