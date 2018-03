Evade i domiciliari e litiga con gli amici: arrestato uno straniero

E' stato condotto in carcere, un cittadino gambiano del '93: gli agenti dellla Polizia, in mattinata, hanno messo le manette ai polsi di S.L., già finito ai domiciliari a Salerno per reati in materia di droga sul lungomare. L'aggravamento della misura è stato disposto a seguito dell'attività svolta dagli agenti delle Volanti della Questura che, nel corso dei controlli, lo hanno sorpreso fuori dall'appartamento in cui era ristretto, mentre era intento a litugare con alcuni suoi connazionali che sono stati denunciati.

L'arresto

Così, l'autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. L'extracomunitario è stato accompagnato, quindi, presso la Casa Circondariale di Fuorni.