Evade i domiciliari e va in piazza: arrestato 51enne di Sant'Arsenio

E' stato arrestato in flagranza di reato, un 51enne pregiudicato di Sant’Arsenio. A mettere in manette l'uomo, i carabinieri: l'uomo aveva evaso i domiciliari a cui era sottoposto per reati relativi a violenze di genere.

La scusa

Sorpreso in piazza durante un controllo, ha raccontando che si stava recando presso la caserma per formalizzare una denuncia, di cui, tuttavia, non ha saputo spiegare i motivi. Dunque, il 51enne è stato nuovamente condotto agli arresti domiciliari.