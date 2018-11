Evade quattro volte dai domiciliari: il giudice lo rimanda a casa con il "braccialetto"

Evade ben quattro volte dagli arresti domiciliari. Ma, nonostante già, il giudice lo rimanda a casa con braccialetto. Il protagonista di questo caso è un ladro ebolitano di 27 anni, A.D.N le sue iniziali, con precedenti per furto, armi ed evasione dai domiciliari che, lo scorso venerdì, era stato fermato dai carabinieri dopo essere stato scoperto da una delle sue vittime. Egli, in particolare, rompeva i finestrini delle automobili parcheggiate in strade per rubare all’interno degli abitacoli. Il pm del tribunale di Salerno Roberto Penna aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, ma il giudice glie l’ha negata. La Procura, comunque, ora è pronta a ricorrere in Appello. Anche perché teme che il 28enne possa evadere ancora una volta.