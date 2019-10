Fatture false per evadere l'Iva, indagine della Finanza: 4 indagati

Quattro persone - F.T., V.T., A.T. e A.T. - sono finite in un’indagine condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, diretta dal Luogotenente Pietro Citro e coordinata dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore Angelo Rubano. Le fiamme gialle hanno accertato reati finanziari i cui proventi sono stati impiegati in attività imprenditoriali nel settore della commercializzazione di autoveicoli di grossa cilindrata a Sant'Egidio del Monte Albino.

I dettagli

In particolare, per evadere l’imposta sul valore aggiunto, è stato constatato l’utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l’Iva evasa veniva impiegata nelle attività economiche delle varie società di volta in volta costituite soltanto come schermo apparente, che venivano da ultimo intestate fittiziamente a meri prestanome. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno comprovato la commissione dei reati fiscali contestati, ma anche il ruolo di amministratori di fatto dei soggetti attinti da misura cautelare nelle società poi cedute a meri prestanome per creare un ostacolo all’accertamento dei fatti commessi. Tali operazioni hanno consentito di conseguire un profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa per un ammontare complessivo di 521.677,18 euro poi posti sotto sequestro.