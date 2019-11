Fatture false ed evasione fiscale: commerciante rischia il processo

E’ accusato di evasione fiscale un cittadino straniero di 32 anni, originario della Romania, che ora rischia il rinvio a giudizio presentato dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Le accuse

L’uomo è il titolare di una ditta specializzata nel settore del commercio del bestiame. E, negli anni 2012 e 2013, non avrebbe presentato le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Non solo. Ma avrebbe emesso anche delle fatture per operazioni inesistenti, per un valore imponibile di 23 milioni di euro e Iva, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. L’indagine è scaturita a seguito di una verifica fiscale condotta dagli uomini della Guardia di Finanza nel maggio 2017.