Evasione fiscale per 12 milioni: sequestro preventivo per un'azienda di trasporti

Scatta il sequestro preventivo per un'azienda salernitana, per recuperare circa 12 milioni e 300 mila euro di evasione fiscale . A disporlo, il Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica: il sequestro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società della provincia operante nel settore dei trasporti.

Gli accertamenti

Diverse le irregolarità emerse, sia amministrative sia penali: le Fiamme Gialle avrebbero accertato, infatti, la non attendibilità della contabilità, la presenza di fittizi crediti d’imposta nonchè contributivi utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti erariali e contributivi.