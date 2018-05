Maxi evasione fiscale: sequestro ai beni di un commercialista di Salerno

Un ragioniere-commercialista di Salerno è stato denunciato per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di 850mila euro (conti correnti e immobili intestati) a suo carico.

L’inchiesta

Dalle indagini sembra che il professionista avrebbe omesso di dichiarare sia un notevole importo di reddito per le annualità dal 2013 al 2015, sia volumi d’affari aifini dell’I.V.A. per le annualità dal 2012 al 2015. L’uomo, con la complicità di alcuni familiari e per evitare di finire nel mirino della magistratura, aveva messo in atto alcune operazioni economiche fittizie intestate a persone compiacenti. L'attività della Finanza ha portato al sequestro di un immobile ubicato a Salerno e di una notevole disponibilità finanziaria.