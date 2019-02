Evadevano il fisco con la vendita delle auto: maxi sequestro di beni nell'Agro

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Gip del tribunale di Nocera Inferiore, per un valore complessivo di oltre 600 mila euro, nei confronti di una società dell’Agro nocerino sarnese che opera nel settore del commercio di autovetture, del rappresentante legale e anche dei gestori di fatto dell’impresa e di altre società create, appositamente, per raggirare il Fisco.

L’inchiesta

Le indagini, dirette dalla Procura nocerina, sono partite a seguito di una verifica fiscale, che ha consentito alle Fiamme Gialle di scoprire un sistema di evasione delle imposte nella compravendita di autoveicoli di lusso provenienti da diversi Paesi europei. Il raggiro, messo in atto dal rappresentante legale della società con l’aiuto di una fitta rete di collaboratori operanti anche all’estero, avveniva attraverso la presentazione alla Motorizzazione Civile di false attestazioni rispetto alla provenienza delle autovetture, che veniva così “nazionalizzate”, simulando acquisti da privati che giustificavano la mancata applicazione delle imposte.

Grazie a questo risparmio, indebito, gli automezzi venivano messi in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, determinando così una forma di concorrenza sleale ai danni di tanti imprenditori corretti del settore. Il provvedimento cautelare odierno, adottato per garantire il pagamento delle somme dovute all’Erario, ha portato al sequestro di otto immobili, quindici autovetture, quote societarie e disponibilità finanziarie sui conti correnti, per un valore complessivo di oltre 600 mila euro.