Evasione e furto aggravato di vestiti: un arresto e una denuncia a Salerno

I poliziotti hanno arrestato una donna salernitana, N.L. le sue iniziali, 48 anni, per evasione dagli arresti domiciliari. Gli agenti hanno anche deferito in stato di libertà il 26enne D.S.G., ritenuto responsabile di un furto di capi d’abbigliamento presso un’attività commerciale di Salerno.

I fatti

Durante i controlli effettuati tra Fratte e la zona alta del rione Carmine, personale delle Volanti ha notato la presenza in strada di N.L., riconosciuta dai poliziotti quale persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in conseguenza di un precedente arresto per

cessione di sostanze stupefacenti. La donna, fermata dagli agenti, non ha fornito alcuna giustificazione plausibile che motivasse il suo allontanamento dall’abitazione dove era ristretta agli arresti domiciliari. E' stata arrestata per evasione dagli arresti domiciliari e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per essere sottoposta al rito del giudizio direttissimo.Nel corso del controllo, che consentiva di appurare l’evasione, la donna era in compagnia di D.S.G., che veniva riconosciuto dagli agenti quale autore di un furto di costosi capi d’abbigliamento presso un negozio del centro cittadino. Il riconoscimento dell’uomo, deferito in stato di libertà per furto aggravato, è risultato possibile grazie alle immagini al vaglio degli agenti.