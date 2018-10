Evento di informazione e prevenzione dell'Epatite C

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Scopriamo e preveniamo l’epatite C !!! Appuntamento il 27 ottobre presso la sede dell’Associazione Salute & Benessere Incontro gratuito di informazione e prevenzione dell’epatite C a Salerno, presso la sede dell’Associazione culturale no profit “Salute & Benessere” in via Paradiso di Pastena n.9 Esperti a confronto il 27 ottobre per valutare fattori di rischio e vie di trasmissione. Un nuovo incontro per promuovere la salute in ogni sua forma. Un evento completo, utile ed interessante dedicato alla problematica dell’epatite C. Fissate le coordinate: 27 Ottobre ore 11.00 presso la sede dell’Associazione culturale no profit Salute & Benessere, location già pronta ad accogliere i partecipanti dell’evento. Un programma formativo ricchissimo. L’incontro si caratterizzerà per la vastità del suo programma, con il coinvolgimento di esperti del settore. Tra di loro ci sarà la prof.ssa Tina Muscio, referente EpaC per la prevenzione in Campania, che traccerà, grazie anche al supporto di slide, le linee guida per la prevenzione dell'epatite C, con particolare riferimento ai fattori di rischio ed alle vie di trasmissione. All'incontro interverrà la dott.ssa Patrizia Santoro, ostetrica presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, nonché esperta in biotecnologie mediche e per la salute. L'iniziativa ruota attorno ai temi dell’informazione, prevenzione, controllo e cultura della salute, che sono punti cardine dell’attività associativa. L'obiettivo è semplice: promuovere la maggiore conoscenza possibile dell’epatite C ed offrire ai presenti tecniche utili ai fine della prevenzione e della cura e spunti di riflessione, con la possibilità di interagire concretamente con i relatori attraverso domande. Nel mondo, la mortalità a causa dell’epatite C è allarmante ed anche in Campania, purtroppo, si stimano in 40.000 i soggetti portatori di infezione da HCV, con una media più elevata rispetto a quella nazionale. Grazie all’impiego delle nuove terapie e l’impegno dei clinici e delle istituzioni, negli ultimi anni sono stati guariti dall’infezione più di 150.000 pazienti in Italia, di cui quasi 20.000 in Campania. Di questo e delle ultimissime novità in termini di diagnosi e cura dell’epatite C si parlerà nel corso dell’evento del prossimo 27 ottobre. Per qualsiasi informazione sulle attività dell’Associazione Salute & Benessere: www.latuamamma.it Contatti: Simona 3881406417 info@salute-benessere.net Associazione culturale no profit Salute & Benessere