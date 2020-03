Coronavirus, "Eludete i controlli come ho fatto io": lo "scherzo" (di pessimo gusto) di un salernitano

"Per evitare i controlli della questura e dei paramedici fate come ho fatto io, non uscite dall'ingresso principale. Scavalcate da dietro la cittadella giudiziaria. Vi trovate sulla Lungoirno in un battibaleno. Non ringraziatemi"

Lo ha scritto in un post su Facebook un salernitano, suscitando l'ira di tutti i concittadini. In realtà, a quanto pare, si è trattato di uno scherzo, decisamente di cattivo gusto vista la tensione che sta vivendo in queste ore la città. Il cittadino in questione non si sarebbe mai mosso da Milano, dove attualmente risiede.

Serrati e attenti, intanto, proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine e dei sanitari all'arrivo di bus e treni provenienti dal Nord.