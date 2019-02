Ex cinema Astra: bolle in pentola un progetto di riqualificazione

Bolle in pentola, un progetto di rilancio importante per l’ex cinema Astra, sito nel cuore di Salerno, in via Torretta. I proprietari dei locali, infatti, starebbero pensando di trasformarlo in una struttura a destinazione turistica.

L'indiscrezione

Come anticipa Il Mattino, l'ex cinema, al momento in balia di atti vandalici e degrado, potrebbe, dunque, accogliere i visitatori in città, grazie ad un programma di riqualificazione che dovrebbe interessare l'intera struttura. Cresce la curiosità.