Area ex Marzotto: via libera ai lavori per la realizzazione di 3 dei 18 palazzi

Via libera della giunta comunale di Salerno, per la realizzazione di tre palazzi da 18 piani nell’area dell’ex Marzotto. Saranno realizzati dalla società a responsabilità limitata “Iniziative Immobiliari” di Eugenio Rainone e Pietro Postiglione, i lavori in via Allende.

Il progetto

In quel posto, dunque, sorgeranno un edificio commerciale, un piccolo fabbricato adibito a ristorazione e tre edifici residenziali per circa 50 metri di altezza. Le torri saranno disposte a ventaglio verso il mare, con altezze in decrescita verso la costa.