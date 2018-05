Expo "benessere in" 2018: 9 -10 giugno 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Expo “Benessere In 2018” - 9 e 10 Giugno 2018 Ritorna il 9 e 10 Giugno 2018 presso il Marte Mediateca Eventi l'appuntamento sulla salute ed il benessere organizzato dall'Associazione "Farma e Benessere" Onlus in collaborazione con il Comune di Cava de' Tirreni ed altre associazioni del territorio cavese. Che cos’è Benessere In? Il benessere è "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società". Tali aspetti sono importanti, ma ancora più importante è che questi siano tra loro equilibrati. Questa due giorni mira ad esaminare e promuovere il benessere con un percorso ben strutturato che possa consentire alla cittadinanza di avere una maggiore consapevolezza del proprio se e del proprio vivere. Consulenze Mediche ed Esami gratuiti Durante “Benessere In” saranno proposti laboratori didattici, show cooking, serate teatrali, esibizioni di danza. Sarà possibile effettuare consulenze mediche gratuite grazie alla collaborazione di alcuni esperti di diverse branche della medicina. Il programma prevede inoltre diversi momenti di stampo scientifico e congressuale che attengono al “Percorso Donna” e al ruolo delle associazioni sul territorio. Durante il percorso tra gli stand dell’area EXPO sarà possibile effettuare gratuitamente: • Misurazione della pressione arteriosa • Glicemia e consulenza diabetologica • Questionario di rischio cardiovascolare • Consulenza dermatologica e controllo nevi • Consulenza cardiologica • Consulenza ginecologica • Consulenza senologica • Consulenza psicologica • Consulenza nutrizionale • Controllo della visa • Audiometria e controllo dell’udito • Misurazione del colesterolo • Esame posturale baropodometrico • Consulenza fisioterapica • Esame MOC per osteoporosi • Altri esami……in costruzione L’invito ai bambini in Mediateca L’evento si svolgerà presso il Marte Mediateca Eventi di Cava de’ Tirreni (SA) su Corso Umberto I dove i bambini che aderiranno all'iniziativa potranno scoprire l’importanza del concetto di prevenzione attraverso una visita guidata degli spazi allestiti e le spiegazioni di medici e professionisti del settore sanitario. Saranno inoltre realizzati dei laboratori didattici per fissare nella mente dei bambini i concetti spiegati. Come partecipare Per partecipare, esporre, o prenotare le consulenze gratuite è possibile contattare la segreteria organizzativa dell’evento ai seguenti contatti: Re.Ame. Srls – Tel. 380.7489458 – Fax. 089.463438 reame.segreteria@gmail.com – www.reame.org Il programma completo della manifestazione è presente sul sito www.farmaebenessere.it e sulla pagina facebook ufficiale dell’evento. Link diretto all’evento: https://farmaebenessere.blogspot.it/2018/05/expo-benessere-in-2018-9-10-giugno-2018.html