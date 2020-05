"De Luca re d'Italia", ma il titolo di Le Parisien è una fake news

In pochi minuti ha fatto il giro dei social network. Ma, ancora una volta, si trattava di una vera e propria fake news.

Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, una finta prima pagina del quotidiano francese “Le Parisien” riportava una grande immagine del governatore della Campania Vincenzo De Luca con la scritta “Le noveau Roi d’Italie” per indicarlo come “Il nuovo re d’Italia”. Peccato che l’immagine in questione fosse taroccata e la scritta anche sgrammaticata: in realtà si scrive "nouveau”. Qualcuno, sul web, ci ha anche creduto condividendola sui social, salvo poi ammettere che si trattava dell'ennesima notizia falsa.

Dal canto suo, De Luca glissa quando la conduttrice di "Mezz'ora in più" Lucia Annunziata gli mostra la copertina (che poi la stessa Annunziata rivela essere un fake, alla fine del programma) in cui il quotidiano Le Parisien lo avrebbe definito come “nuovo re d'Italia”. "Lasciamo stare la poesia e pensiamo alla prosa" le poche parole del governatore.