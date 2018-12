Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: "Tigri in strada", ma è una fake news

Oltre ai disagi, anche le fake news sui social. Quella di ieri, è stata una serata da dimenticare per innumerevoli automobilisti intrappolati sul raccordo Salerno Avellino, a causa dell'incidente stradale che si è verificato nei pressi dell'uscita di Fratte. Ore ed ore imbottigliati nel traffico, innumerevoli veicoli, per il sinistro che ha visto coinvolto anche un camion circense con a bordo 7 tigri, precisamente quattro adulti e tre cuccioli.

La falsa notizia

Qualcuno aveva fatto circolare la falsa news di una fuga delle tigri sul raccordo: diversi, anche i lettori che hanno contattato la nostra redazione per sapere se l'informazione fosse attendibile o meno. Si è trattato, tuttavia, di una fake news: gli animali non sono fuggiti dal camion e sono in buone condizioni. Oltre allo stress per il traffico paralizzato, dunque, anche i timori per le notizie di fantasie messe in circolazione.