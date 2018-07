Spaccio di droga nella zona orientale di Salerno: due arresti

Sono stati messi in manette per spaccio, due giovani salernitani incensurati. Ad incastrarli, i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Salerno. Per loro, infatti, è scattato l'arresto in flagranza: nella serata di ieri, i poliziotti, che monitoravano i movimenti dei due pusher, in particolare nella zona orientale, sono intervenuti bloccandoli, a bordo di un’auto, subito dopo una cessione di droga avvenuta in Via Wagner.

L'arresto

I due sono stati identificati per G. P., 37enne e A. C., 36enne, entrambi salernitani. La perquisizione personale ha avuto esito positivo: sono state trovate in loro possesso e sequestrate 12 dosi di cocaina per il peso di 2,20 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di trovare, presso l’abitazione di G. P., altre 90 dosi di cocaina, già pronte per essere vendute, per il peso complessivo di 23 grammi. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato, inoltre, l’importo di 915 euro, provento dell’illecita attività. I due giovani, dopo l’arresto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi.