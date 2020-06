Soccorso un altro falco ferito nel salernitano: trasportato al Cras

Tornando da Ascea ho recuperato il secondo Falco pecchiaiolo in due giorni. Proviene anche lui dalla periferia di Sicignano degli Alburni e presenta ferite ad un'ala. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha raccontato un volontario dell'Enpa che ha consegnato il pennuto al Cras di Napoli, per l'intervento del caso. Amarezza, nel constatare come l'ennesimo rapace sia stato, probabilmente, vittima di cacciatori senza scrupoli. Accertamenti in corso.