Falegnameria abusiva a Sarno: sequestro e denuncia, il blitz della Forestale

Nuova operazione della Forestale di Sarno, in collaborazione con il personale del Parco Regionale del Fiume Sarno e il personale del Nucleo Provinciale Guardie Ambientali Accademia Kronos. E' stato accertato che, all’interno di una struttura, alcune persone da tempo esercitavano l’attività di falegnameria senza essere in possesso delle autorizzazioni. Dai controlli, è emerso che il titolare, oltre a svolgere tale attività, aveva anche realizzato all’interno della struttura, una camera di verniciatura perfettamente attrezzata, dove provvedeva a tinteggiare i mobili lavorati ed assemblati sul posto. Una attività che, tuttavia, proprio a causa delle operazioni di verniciatura, ma probabilmente anche di bruciatura degli scarti di lavorazione, produceva fumi e cattivi odori, preoccupando molto i residenti.

I provvedimenti

Il titolare non era in possesso di alcuna documentazione e del titolo abilitativo, utili a dimostrare attraverso quali modalità avesse sino ad oggi smaltito i rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti a seguito della lavorazione e verniciatura del legno ed in particolare barattoli di vernici esausti, lubrificanti e diluenti, scariti della lavorazione del legno spesso verniciati, trucioli, filtri di aspirazione, polveri. A seguito di quanto accertato, il personale intervenuto, ha sequestrato la struttura, denunciando il proprietario.

