Pagani, inizia il processo per il fallimento "Iacp Futura": 7 imputati

Partirà a febbraio, presso la prima sezione penale del tribunale di Salerno, il processo sul fallimento della Iacp Futura. Sette le persone che siederanno sul banco degli imputati.

I nomi

La decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare svoltasi dinanzi al gup Giovanna Pacifico. Sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta l'ex amministratore delegato Gaetano Chirico, l’attuale consigliere comunale ed ex consigliere provinciale Massimo D’Onofrio, Rosaria Chechile, Sabato Mottola e Giuseppe Fiorillo. Sono stati rinviati a giudizio per aver beneficiato - secondo l’accusa - dei fondi “distratti” dalla società Iacp gli imprenditori Salvatore Marrazzo e Angela D’Angelo.

L’inchiesta

E’ stata, dunque, accolta la tesi formulata dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno Vincenzo Montemurro. Secondo gli inquirenti gli indagati avrebbero messo in campo diverse azioni per disperdere il patrimonio della “Iacp Futura” con l’obiettivo di ricavarne illeciti profitti attraverso la tenuta irregolare delle scritture contabili della società, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ma anche attraverso la concessione di finanziamenti sprovvisti di giustificazione contabile, effettuati ad un prezzo inferiore a quello di mercato con un minor ricavo, concessi dalla società a più persone giuridiche e fisiche e la corresponsione di compensi a più amministratori, senza alcuna giustificazione contabile e formale, in eccedenza rispetto alle somme deliberate e riconosciute dall’assemblea dei soci. Il modus operandi degli imputati – secondo l’accusa – avrebbe portato alla crescita del buco finanziario della società fino a 11 milioni di euro. Le indagini, inoltre, hanno consentito di accertare che alcuni degli indagati avevano interessi diretti in aziende e consorzi beneficiari dei fondi della società (fallita nel 2012) che si occupava della costruzione di alloggi di edilizia popolare.