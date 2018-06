False ricette per comprarsi la morfina: sospeso medico salernitano

Un medico dell’ospedale di Eboli, di 47 anni, starà per un anno senza lavoro e senza stipendio. E’ accusato, infatti, di aver falsificato le ricette per comprarsi la morfina. Scoperto dagli investigatori, condannato in tribunale, con la sentenza definitiva è scattato il procedimento disciplinare firmato dal direttore generale dell’Asl di Salerno Antonio Giordano.

Il caso

Il professionista è originario di Salerno e, fino al mese scorso, lavorava presso il nosocomio “Maria Santissima Addolorata”. L’indagine – riporta Il Mattino - è partita nel luglio del 2015 quando il medico prestava servizio in un ospedale del nord Italia. L’inchiesta dei carabinieri è avvenuta in tempi celeri. Colto in flagranza di reato, il camice bianco venne relegato agli arresti domiciliari. Il processo si è concluso a marzo con la condanna dell’imputato. La sentenza della decima sezione penale del tribunale di Milano è stata trasmessa all’ufficio personale dell’Asl di Salerno. Nel frattempo, il medico era stato trasferito dalla Lombardia all’ospedale di Eboli dove prestava servizio da alcuni mesi.