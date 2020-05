Falsi diplomi per lavorare negli enti locali: blitz al Comune

Blitz dei carabinieri e della guardia di finanza all’interno del Comune di Ogliastro Cilento, dove avrebbero sequestrato alcuni documenti ritenuti utile ad un’indagini tuttora in corso, che sarebbe collegata a quella in via di definizione della Procura di Nocera Inferiore riguardante il personale tecnico-amministrativo di alcune scuole che avrebbe presentato falsi diplomi per partecipare ai concorsi negli enti locali.

Le indagini

Tra le 30 persone raggiunte dall’avviso di conclusione delle indagini - riporta Infocilento - vi sarebbe anche un dipendente del comune cilentano che svolge l'incarico di amministratore in un altro altro comune della provincia di Salerno. Sulle indagini tuttora in corso vige il massimo riserbo.