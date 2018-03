Falsi enti "no profit", scoperti due ristoranti e un barbiere ad Angri

I militari della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore hanno scoperto, nel comune di Angri, tre circoli associazioni che risultavano essere “enti no profit”. Ma, in realtà, svolgevano vere e proprie attività commerciali.

I controlli

In particolare, due svolgevano l’attività di ristorazione mentre l’altro era un salone di barbiere. L’obiettivo dei finanzieri è accertare il possesso, da parte dei titolari, delle previste autorizzazioni, tra cui, non ultime, quelle sanitarie per le attività di ristorazione, che potrebbero comportare segnalazioni agli uffici competenti per disporne la chiusura. Nel corso dei controlli all’interno dei due ristoranti, inoltre, sono stati scoperti sette lavoratori completamente “in nero”. Per tutti i falsi enti “no profit” sono scattati anche i controlli fiscali per sottoporre alla prevista tassazione i redditi ed i volumi d’affari scaturiti dalle attività commerciali.