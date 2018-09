Falsi feriti per finti incidenti: continua la battaglia del Primario di Eboli

Falsi incidenti e conseguenti feriti fasulli sono in aumento all'ospedale di Eboli: continua la battaglia del Primario Rino Pauciulo che, come riportato da “Il Mattino”, tenta di dare un freno alle truffe.

Il caso

Il Primario sta cercando di arginare tale fenomeno strenuamente, ma per il momento è una battaglia che conduce quasi in solitudine. Tuttavia sta ricevendo aiuto mediante una task force per espellere i falsi malati in quanto il Pronto Soccorso di Eboli ha dichiarato ben 25 arrivi.