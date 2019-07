Matrimoni falsi, 43 persone dovranno affrontare il processo

Quarantatrè persone dovranno presentarsi davanti ai giudici del primo collegio della terza sezione penale del Tribunale di Salerno, rinviati a giudizio per aver organizzato finti matrimoni interraziali con l'obiettivo di ottenere permessi di soggiorno.

La ricostruzione

L'inchiesta della procura - ricorda il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - portò alla scoperta di un sodalizio, con base a Battipaglia, che combinava falsi matrimoni con africani, in prevalenza marocchin, previo pagamento di 6mila euro da dividere tra organizzatori e complici. Importante, ai fini del raggiro, anche il ruolo dei complici: si sposavano per un anno e si prestavano anche alla messa in scena della cerimonia con rito civile. All'altare arrivava lo sposo oppure la sposa italiana, coinvolti mediatori e interpreti. Il rinvio a giudizio è stato disposto dal gup Maria Zambrano. A dicembre saranno discusse anche le posizioni di tre persone che hanno scelto di essere giudicate con il rito alternativo.