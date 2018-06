Falsi prodotti biologici: sequestri dei carabinieri anche a Salerno

Una maxi operazione dei reparti speciali dei carabinieri per la tutela agroalimentare nella filiera del biologico ha coinvolto ben 45 aziende italiane portando al sequestro di 15 tonnellate di alimenti evocanti fraudolentemente produzione biologica, una persone denunciata per frode in commercio e riscontrate irregolarità amministrative.

La Campania

Per quanto riguarda la nostra regione, a Caserta, Napoli e Salerno sono state sequestrati circa 285 chilogrammi di ortofrutta, 30 chilogrammi fra salumi e formaggi e 6.480 barattoli di passata di pomodoro (oltre 3.000 chilogrammi), tutti prodotti biologici privi di elementi utili per individuarne la rintracciabilità.

Le altre regioni

Nelle province di Ravenna e Reggio Emilia, invece, i militari hanno sequestrato 63 confezioni di frutta secca ed erbe aromatiche dichiarate bio e 22 fra baccalà, sardine e alici biologiche, riportanti indicazioni difformi alle norme di specie. A L'Aquila sono state sequestrate 381 uova biologiche per le quali non era possibile risalire alla provenienza. In Sicilia, infine, a Catania e Messina, una persona è stata denunciata per frode in commercio e sono stati sequestrati 11 mila chilogrammi di arance spacciate per italiane, in realtà provenienti dall'Egitto; sono state inoltre riscontrate irregolarità amministrative diffuse per mancata rintracciabilita' della frutta in lavorazione e in un pastificio è stata trovata pasta bio inesistente nei registri dei lotti di produzione. I carabinieri hanno anche riscontrato violazioni amministrative e contestato sanzioni per 15.500 euro.