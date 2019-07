Agropoli: scatta l'allarme in banca, i militari sul posto non trovano nessuno

Giallo, ieri sera, ad Agropoli, dove è scattato l’allarme della filiale della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani di località Madonna del Carmine.

Gli accertamenti

Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118, ma senza trovare nessuno come riporta Infocilento. Verifiche in corso, dunque, per comprendere se sia trattato di un falso allarme o se i malviventi abbiano davvero tentato il colpo.