Nocera, bomba al tribunale: ma è il terzo falso allarme in meno di un mese

Terzo falso allarme bomba, in meno di un mese, al tribunale di Nocera Inferiore. Dopo i casi del 27 giugno e dell’8 luglio, anche questa mattina avvocati, giudici e dipendenti sono stati costretti a sospendere le loro attività per via, sembra, di una telefonata anonima che ha fatto scattare nuovamente il panico all’interno della struttura giudiziaria.

L'evacuazione

E così, ancora una volta, è stata evacuata per motivi di sicurezza. Sul posto è giunta la Polizia per effettuare i controlli e mettere in sicurezza l’area. Dopo un po’ di tempo l’allarme è rientrato: si trattava dell’ennesima falsa segnalazione.