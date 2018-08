Finto militare in albergo con la pistola: blitz dei carabinieri a Minori

I Carabinieri di Amalfi ed i colleghi della Stazione di Maiori hanno fatto irruzione stamattina in un albergo di Minori e hanno bloccato un uomo che, in vacanza in Costiera, fingeva di essere un ufficiale dell'Arma e mostrava una pistola giocattolo.

La scoperta

Nella sua camera perquisita dai Carabinieri è stata trovata sostanza stupefacente. L'uomo è in stato di fermo.