Simula il furto del suo scooter sottoposto a fermo: denunciato un salernitano

E' stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, un trentenne della provincia di Salerno, accusato di “Sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro”, “Violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro” e “Simulazione di reato”.

Il fatto

Nell’estate del 2018, infatti, l'uomo è stato fermato dai militari, alla guida del suo motorino sprovvisto di assicurazione, come riportano i colleghi di Avellinotoday. Qualche giorno fa, intimatogli di depositare il mezzo (sottoposto a fermo amministrativo da oltre un anno) per la confisca, il giovane ha raccontato di averlo trasferito in un luogo diverso da quello prestabilito, da dove qualche mese fa ignoti l’avevano rubato. In realtà, le indagini hanno mostrato che la denuncia non aveva nulla di vero. Il salernitano è stato denunciato.