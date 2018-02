Falso profilo Facebook del sindaco di Salerno, l'avviso di Napoli

"Avviso tutti i miei contatti di Facebook che questo è l'unico profilo istituzionale che ho". Lo ha scritto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli su Facebook. "Mi è stato segnalato un falso profilo di qualcuno che ha interagito con gli utenti social a mio nome (questa l'immagine che ha utilizzato per fingere di essere me)", ha aggiunto il primo cittadino, allegando al suo post la foto in questione (foto in alto ndr).

Le reazioni degli utenti

Diverse, le persone che, tramite lo stesso social network, hanno consigliato al sindaco di sporgere denuncia alla Polizia Postale per quanto accaduto.