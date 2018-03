Albanella, la Tomba della “Fanciulla Offerente” ritorna nella sua terra

Festa grande ad Albanella: la “Fanciulla Offerente” ritorna nella sua terra. La Tomba venne scoperta, in località San Nicola il 5 aprile 1935, e per la sua bellezza trasferita ed esposta nel Museo archeologico nazionale di Napoli. Il grande archeologo Mario Napoli la ascrisse al V secolo a.C.: un secolo fulgido e di grande influsso ellenico per questo territorio che è quello della Magna Graecia.

La promessa mantenuta

Il sindaco Renato Josca ha, così, mantenuto la promessa annunciata in campagna elettorale: con tanto impegno e caparbietà, è riuscito a far ritornare in patria quell’antica tomba, che rappresenta “una figura femminile stante di offerente, rivestita di un lungo chitone violaceo sino ai piedi che lascia, alla maniera antica, scoperte le braccia. Solo agli omeri fermato da alcune fibbie colorate il chitone è ai fianchi stretto da una cintura gialla orlata da doppie linee trasversali incrociate in rosso-violaceo”, come fu descritta dal primo archeologo.

La soddisfazione del sindaco Josca