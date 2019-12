Paura a Maiori: crolla terrazzamento, colata di fango a pochi metri dalle case

Non c'è pace per la Costiera Amalfitana. Dopo la frana di stamattina a Ravello (che fa il paio con i danni da maltempo registrati in Cilento) tanta paura questo pomeriggio a Maiori, in seguito al crollo improvviso di un terrazzamento agricolo che ha provocato una colata di fango. Una vera e propria ondata di detriti che è caduta a pochi metri dalle abitazioni.

I dettagli

Il crollo - scrive Il Vescovado - si è verificato alle spalle della Chiesa del Convento di San Francesco. Una caduta dall'alto: il fango si è staccato dalla parete rocciosa e ha portato a valle pali in legno, pietre. Tutto è caduto tra le palazzine. Non ci sono feriti ma la situazione è di serio pericolo.