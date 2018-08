Preparazione dei farmaci oncologici al “Ruggi”, i sindacati: "Sicurezza a rischio"

Riflettori puntati sulla preparazione dei farmaci oncologici al “Ruggi”: nell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno mancherebbero i requisiti minimi per poter lavorare in sicurezza in una struttura di estrema importanza. A denunciarlo sono Pasquale Addesso, Pietro Antonacchio e Lorenzo Conte, rispettivamente sindacalisti provinciali di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl.

Il fatto

“L’Unità di Manipolazione dei Chemioterapici ed Antiblastici, struttura dove si lavorano e si preparano i medicinali per i malati oncologici, farmaci indispensabili per combattere il cancro, altamente tossici per i lavoratori e costosissimi per l’ente, che resi inutilizzabili sarebbero un grave danno per la comunità di riferimento. Numerose sono stati i solleciti fatti alla direzione strategica, invitandoli a contattare anche nostri delegati per andare a fare i sopralluoghi necessari e verificare eventuali lavori di ristrutturazione dei locali ovvero ipotizzare di trasferire le attività. Ma come sempre accade al “Ruggi” non si è fatto nulla. La situazione era già “incancrenita” nel lontano 2007. Sin da quell’anno il sistema di areazione è in continua manutenzione senza mai risolvere la problematica annessa, in quanto gli sbalzi di temperatura esterna influenzano notevolmente la temperatura interna. I lavoratori sono costretti quindi a lavorare, a volte, con temperature che sfiorano i 30 gradi e la dirigenza strategica sollecitata ad intervenire non ha mai mostrato alcuna attenzione al problema nonostante il rischio che tutti conoscono e cioè che se superati i 25 gradi i chemioterapici potrebbero perdere la loro efficacia e non potrebbero essere più utilizzati ovvero se somministrati non potrebbero avere effetto alcuno. Fa da contraltare la spiacevole situazione che a tratti invece la temperature scende a 12-13 gradi, comportando gravi disagi per gli operatori addetti da un lato e, dall’altro, non garantendo una corretta conservazione del farmaco che si ricorda essere tanto importante quanto estremamente costoso”.

La denuncia