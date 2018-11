Giornata Mondiale del Diabete, test e controlli gratuiti nelle farmacie salernitane

Da lunedì 12 novembre a domenica 18, anche le farmacie salernitane parteciperanno alla seconda edizione del DiaDay, la campagna nazionale di screening effettuata gratuitamente, in concomitanza della Giornata Mondiale del Diabete il 14 novembre.

Per i cittadini, dunque, autoanalisi gratuita della glicemia, oltre che la compilazione di un questionario anonimo, convalidato dalla comunità scientifica internazionale per valutare il rischio di sviluppare la malattia diabetica nei prossimi dieci anni. Il risultato del test sarà consegnato immediatamente al cittadino che, nel caso in cui i valori lo richiedano, sarà invitato a rivolgersi al medico. Non mancherà materiale divulgativo sulla delicata tematica.