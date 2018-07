Fascia Costiera, pronto il programma di sviluppo: via libera dal Comune di Capaccio

Partenariato pubblico-privato per creare uno sviluppo armonico e coordinato della fascia costiera che va da Salerno ad Agropoli. Il Comune di Capaccio Paestum ha preso atto, con delibera di Giunta, della programmazione predisposta dal Consorzio dei Lidi di Paestum e dei distretti turistici Sele Picentini e Riviera Salernitana che “rappresenta un indirizzo strategico per l’accrescimento del sistema turistico del corridoio costiero Salerno-Agropoli”, facendo seguito alla delibera di Giunta del Comune capofila, Salerno.

I dettagli

Prosegue l’attività amministrativa dell’Ente guidato dal sindaco Franco Palumbo, volta al rilancio turistico della città di Capaccio Paestum, in un’ottica di sviluppo comprensoriale, già avviata con la presentazione del brand Costa Paestum. Il nuovo documento di programmazione consentirà, dunque, a Pubblico e Privato di realizzare progetti strategici e sinergici per sviluppare e valorizzare in modo coordinato e sostenibile il territorio costiero. Riqualificazione ambientale, riordino urbanistico e recupero del patrimonio esistente, realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, valorizzazione del territorio agricolo, sviluppo di nuovi Eco-Poli e Attrattori per il tempo libero sono i punti di forza di tale proposta progettuale.

Il commento

Soddisfatto il consigliere delegato alla Fascia Costiera Maria Mucciolo: