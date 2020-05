Fase 2 ad Agropoli, il sindaco incontra i commercianti: le tappe

Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola incontra i commercianti. Domani si recherà nelle attività commerciali per discutere con i titolari dei nuovi spazi fruibili sul lungomare.

L’agenda

Prima tappa in via Risorgimento e successivamente sul litorale. Ecco gli orari: alle 10 sarà tra la farmacia Cantalupo e la Esso; alle 11 tra la pescheria Anna e l'Agip; alle 12 tra la gioielleria Topazio e l'ex caserma della Guardia di Finanza. Nel pomeriggio: alle 16.30 sarà tra la ex caserma e il lido Tre Conchiglie; alle 17.30 coprirà il tratto fino a via Montessori; alle 18.30 fino all'ex distributore di carburanti Ip. “Non vi muovete dalle vostre attività: avremo un colloquio rispettando le distanze e muniti di dispositivi di protezione” è il messaggio del primo cittadino.