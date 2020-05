Covid-19, ad Avellino spunta anche il virus di "Festa": il sindaco tra gli assembramenti incita la movida contro Salerno

“Noi non siamo salernitani”: è stato questo uno dei cori intonati, la scorsa notte, da numerosissimi cittadini ad Avellino, presenti nella maxi isola pedonale voluta dal sindaco Gianluca Festa, posta tra Via De Consiliis e Viale Italia. L’area, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in un enorme luogo di assembramento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il canto “contro” Salerno

A sorprendere maggiormente è stata, in particolare, la presenza del primo cittadino che, per qualche minuto (come mostra il video in basso), ha svolto il ruolo del “direttore di coro”. Anche quando i partecipanti hanno iniziato ad intonare slogan come “Noi non siamo salernitani” con riferimento alla storica rivalità calcistica tra le città di Avellino e Salerno. I tanti video e le tante foto hanno fatto il giro del web. E chissà cosa penserà dell’assembramento e dello slogan contro i tifosi salernitani il governatore della Campania De Luca che, quotidianamente, invita gli amministratori locali (sindaci in primis) a far rispettare le normative anti-Coronavirus. Non resta che attendere il suo commento.